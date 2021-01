Micciche’: “Agrigento ha tanti motivi per ringraziare l’Accademia delle Belle Arti”

“Agrigento ha tanti motivi per ringraziare l’Accademia delle Belle Arti Michelangelo, e in particolare il suo dirigente Alfredo Prado. In varie parti della città e delle frazioni ci sono i segnali dell’opera degli artisti che frequentano l’Accademia. “ Lo dice il sindaco,Franco Micciche’ che continua: “Questo impegno, bontà loro, non si conclude con la realizzazione dell’opera e nemmeno con la semplice installazione. Va anche oltre con la cura e, ahimè anche con la riparazione o sostituzione. Ed è quanto fatto ieri al viale della Vittoria, dove da mesi c’era un vaso rotto. E’ stato sostituito con uno uguale, cosa che ridà decoro a tutta la zona e alla città. Grazie, prof. Prado. Continui ad amare questa città come l’amiamo noi”