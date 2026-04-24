La scuola può arrivare tardi, ma quando arriva rischia di cambiare tutto. Al Teatro della Posta Vecchia va in scena “Mi si è ristretto il banco”, commedia brillante in atto unico con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco.

Lo spettacolo è in programma sabato 25 aprile 2026 alle ore 21 e domenica 26 aprile alle ore 18.

Scritto da Ernesto Maria Ponte e Salvo Rinaudo, lo spettacolo racconta la storia di un uomo costretto a conseguire quel titolo scolastico mai ottenuto per pigrizia, indolenza e voglia di entrare subito nel mondo del lavoro. Ma il tempo passa, i colleghi avanzano e quella lacuna diventa improvvisamente un ostacolo da superare.

Per riuscirci dovrà affidarsi a un’insegnante capace di prepararlo in tempi brevissimi. Da qui nasce un confronto serrato, comico e umano, fatto di scontri, battute e riflessioni sulla scuola, la cultura, il lavoro e l’amore.

In scena Ernesto Maria Ponte, che firma anche la regia, e Clelia Cucco nel ruolo dell’insegnante.

Biglietti online su Ticketzeta:

https://local.ticketzeta.com/teatropostavecchia/

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