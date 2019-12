Mezzogiorno: Provenzano ad Agrigento, prime risposte in manovra

“Tutto il mezzogiorno e’ una vertenza e io sono impegnato su questo. Gia’ nella legge di bilancio cominciamo a dare alcune risposte ma io sono uno di quelli che non si accontentano. Il piano Sud sara’ un altro pezzo di queste risposte”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, stasera in visita al Comune di Gela dopo aver fatto tappa ad Agrigento. “Sono venuto a Gela – ha affermato il ministro – per ascoltare, incontrare il sindaco, le parti sociali e quelle produttive per elaborare un progetto di sviluppo per quest’area e per la Sicilia. Nei giorni scorsi c’e’ stato un passaggio importante con il ministero per l’Ambiente per il progetto Argo Cassiopea e da li’ parte un pezzo di sviluppo importante per questa citta’ nel segno dell’ambiente e dell’innovazione ma questo non basta perche’ bisogna rilanciare gli investimenti a cominciare dalle infrastrutture e su questo siamo al lavoro ma abbiamo molto da recuperare”. (ANSA).