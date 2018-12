Mezzi delle ditte sparpagliano rifiuti per le strade, il video è già virale

Il video gira con insistenza sui social ed è stato inviato anche alla nostra redazione. MareAmico l’ha già rilanciato. Un mezzo delle ditte che si occupano del ritiro dei rifiuti che circolano senza la necessaria copertura (sono obbligatori i teli) disseminando spazzatura in giro per le strade della città. Non è il primo caso, rifiuti sparpagliati ovunque in barba alle regole più elementari. E pensare che le ditte annunciano “tolleranza zero” per chi non fa bene la differenziata. Dovrebbero cominciare a non tollerarsi loro stessi prima di prendersela con la gente. Poi scattano pure le multe ai cittadini che ignari di tutto si vedono recapitare verbali per rifiuti abbandonati. Tutto questo mentre l’assessore Hamel continua a fare i post su Facebook per spiegare alla gente come evitare multe.

