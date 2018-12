Ex Provincia e Microcredito: Di Pisa e Baccini firmano convenzione

Si terrà domani 4 dicembre, alle ore 9.30, nell’Aula Consiliare “L. Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la sottoscrizione dell’atto di impegno tra l’ex Provincia Regionale e l’Ente Nazionale per il Microcredito.

Con le firme del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dott. Albero Girolamo Di Pisa e del Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito dott. Mario Baccini, si perfeziona, così, la convenzione che prevede l’apertura di sette sportelli informativi nelle sedi URP di Agrigento, Bidona, Licata, Sciacca, Canicattì, Cammarata e Ribera.

Successivamente, nell’Aula Consiliare “L. Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si terrà un tavolo tecnico con il Direttore- Segretario generale del Libero Consorzio di Agrigento, dott.ssa Caterina Maria Moricca e con i funzionari del Microcredito, dott. Roberto Marta e dott.ssa Valentina Lupo. All’incontro sono

stati invitati, inoltre, i responsabili delle attività produttive del territorio e gli Istituti scolastici dell’agrigentino.

Si aprono, quindi, nuove opportunità occupazionali e di microimprenditoria locale per tanti giovani che potranno, in questo modo, recarsi nei sette sportelli “dedicati” attivati dall’ex Provincia per chiedere informazioni su come accedere ai finanziamenti.

Sarà, così, possibile sviluppare idee di business e avviare iniziative imprenditoriali per tanti giovani che potranno accedere a finanziamenti agevolati attraverso il supporto per l’accesso al credito fino a 50 mila euro.

L’Ente Nazionale per il Microcredito, ricordiamo, è un ente pubblico non economico che esercita importanti funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello nazionale ed internazionale. In particolare: promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea e delle attività microfinanziarie realizzate a valere sui fondi comunitari; monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito e microfinanza; promozione e sostegno dei programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione.