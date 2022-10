“Metti in Moto il Dono” arriva ad Agrigento

Ha fatta tappa ad Agrigento “Metti in moto il dono” iniziativa di sensibilizzazione al dono del sangue, organizzata dall’Adas insieme a Fidas (Federazione Italiana Donatori Autonoma sangue). L’ evento, ha fatto da sfondo alla campagna estiva dei Moto Club di Italia, “viaggiando” con la carovana di motociclisti attraverso il Molise, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, per approdare in Sicilia il 9 ottobre scorso, ultima tappa da calendario. Obiettivo dell’iniziativa è ricordare l’importanza del dono del sangue e del plasma: se alcuni interventi chirurgici possono essere rinviati senza problemi per molti altri pazienti il rinvio delle terapie comporta conseguenze sullo stato di salute e sulla qualità della vita. Donare il sangue o plasma è un gesto che permette di dare un grande contributo alla propria comunità e al contempo tenere sotto controllo il proprio stato di salute. “Un ringraziamento va alle Forze dell’ordine presenti, al Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè , e al Vicario generale della curia arcivescovile, don Giuseppe Cumbo e ai Presidenti delle Sezioni dell’AIDO Favara e Agrigento per la sensibilità che hanno mostrato sul tema della donazione di sangue e di organi”, dice il Presidente provinciale dell’Adas, Giovanni Zambuto.