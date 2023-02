Mette in vendita on line oggetto usato e viene truffato

Ha messo in vendita, su un noto sito web, un oggetto usato che non usava più, a poco meno di 100 euro, ed è stato contattato da un potenziale acquirente che si è mostrato interessato all’acquisto, a tal punto da chiedere le coordinate bancarie per effettuare il pagamento tramite bonifico.

Ad un certo punto, però, il compratore ha detto al venditore di non riuscire da effettuare il bonifico perché, in Africa dove si trovava per lavoro, esistono leggi speciali che impongono una caparra cautelativa per effettuare il pagamento, ed è riuscito a convincerlo a versargli prima 200 euro per sbloccare la situazione, e poi altri due bonifici per complessivi 800 euro.

A quel punto è sparito nel nulla. Un 40enne di Licata, solo allora ha capito di essere caduto nella “rete” di un truffatore, ed ha formalizzato la denuncia al Commissariato di Licata. Dopo alcune indagini, i poliziotti coordinati dal vice questore Cesare Castelli, sono riusciti a identificare e denunciare alla Procura di Agrigento il presunto autore della truffa.

Non è siciliano e si sospetta che possa essere avvezzo a simili reati, commessi ormai con incredibile facilità e quantità.