Akragas, domenica bisogna tornare alla vittoria

Brucia ancora il pareggio di domenica scorsa contro il Casteldaccia che ha privato l’Akragas del primato in classifica. Pareggio inaspettato, considerato che l’avversario era alla portata della formazione biancazzurra. Aver ottenuto un solo punto nell’ultima gara casalinga lascia sicuramente l’amaro in bocca, ma l’obiettivo di vincere il campionato rimane immutato, visto che la distanza dall’Enna è minima e mancano ancora tante partite al termine del torneo di Eccellenza. Bisogna rimanere fiduciosi, nonostante tutto, e cercare di superare il momento difficile principalmente con l’apporto dei tifosi. È essenziale, inoltre,evitare sterili contestazioni, considerato che l’organico a disposizione di mister Terranova è di tutto rispetto, e allo stesso tempo garantire alla squadra e alla società di affrontare il finale di campionato nella massima serenità. Domani intanto bisogna ritornare al successo e per farlo occorre vincere sul difficile campo dell’Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo. La squadra palermitana occupa l’undicesimo posto in classifica con diciannove punti. Nella gara di andata netta affermazione dell’Akragas che si impose all’Esseneto con un perentorio 3 – 0. Domani, comunque, anche la capolista Enna avrà un confronto particolarmente impegnativo considerato che affronterà allo stadio Gurrera lo Sciacca, reduce da due successi consecutivi e alla ricerca di un posto nei play-off.