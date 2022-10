Mette da parte i soldi da inviare ai figli, derubata da mediatore culturale

Per mesi si è occupata di fare le pulizie domestiche, e assistere qualche anziana. Per timore di essere derubata ha consegnato quasi giornalmente il denaro guadagnato ad un ghanese, mediatore culturale, perché glielo custodisse per un periodo, in attesa di spedirlo alla sua famiglia, rimasta al Paese d’origine. L’immigrato è sparito, e con lui il denaro guadagnato dalla donna, complessivamente 1.500 euro.

Vittima una ventisettenne, eritrea, sbarcata a Lampedusa un paio di anni fa, e domiciliata ad Agrigento. La poveretta, ha cercato e ricercato quell’uomo ovunque, però senza successo. Quindi s’è recata alla caserma “Anghelone”, ed ha formalizzato la denuncia. I poliziotti della sezione Volanti hanno avviato le indagini, per provare a rintracciare l’immigrato.

L’uomo rischia una denuncia alla Procura della Repubblica per appropriazione indebita. Ma l’obiettivo è tentare di recuperare se non tutti, almeno una parte, dei soldi che la ventisettenne eritrea gli aveva affidato.