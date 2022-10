Spaccio di droga in comunità disabili: eseguite 7 misure cautelari

Spacciavano droga all’interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Favara. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, e della Tenenza di Favara, nell’ambito dell’inchiesta denominata “Dark community” hanno eseguito 7 misure cautelari, firmate dal Gip del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto, su richiesta del procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella. Per due indagati, un quarantenne e un quarantenne di Agrigento, residenti a Favara, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per altri due, un ventiquattrenne di Agrigento, e un quarantasettenne di Palermo è stato disposto l’obbligo di dimora ad Agrigento.

Per altri due indagati, un quarantenne di Favara e l’altro originario della Germania, è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Agrigento, e infine per un sessantenne di Favara è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

L’indagine è stata avviata nel novembre del 2020, dopo diverse segnalazioni, tra cui quella di una donna, ospite della struttura, che aveva denunciato di aver subito minacce, e sarebbe stata abusata sessualmente, come corrispettivo nella compravendita della sostanza stupefacente. Sono state avviate intercettazioni telefoniche e riprese video che hanno consentito di accertare quella che è stata definita, dagli inquirenti, come una strutturata piazza di spaccio all’interno della comunità alloggio per disabili psichici di Favara.

Gli indagati pare rifornissero di stupefacenti gli ospiti della struttura con problematiche di tossicodipendenza, o di natura psichica, con la compiacenza, e in alcuni casi la correità di responsabili e dipendenti della comunità. Questi ultimi difatti assecondavano le richieste di stupefacente da parte dei degenti, provvedendo direttamente a reperire lo stupefacente.