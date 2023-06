Meteo Sicilia, nel week-end temperature oltre 31 gradi

Previsioni del tempo in via di miglioramento in Sicilia e arriva l’anticiclone. Sia sabato che domenica gran parte del Sud vedrà salire i termometri fino a 30-31° e anche oltre queste cifre sulle zone interne dell’isola. Si avrà una avanzata dell’alta pressione, nello specifico si parla di una massa d’aria calda di tipo subtropicale che porterà più stabilità atmosferica e di conseguenza un aumento dei valori termici, ma senza eccessi. Questo sarà un primo attacco della stagione ma non è detto che riesca nel suo intento perché giugno sembra riservare ancora molte sorprese. Intanto, sembra proprio che ad accogliere l’inizio ufficiale delle vacanze per tanti studenti, le lezioni di chiudono ufficialmente oggi, 9 giugno, ci sarà un sole sempre più protagonista.

Non rimane che prendere costumi e creme solari per i primi tuffi al mare.