Meteo, settimana di bel tempo e temperature in aumento

Nel corso della prossima settimana la Sicilia sarà interessata dal bel tempo con temperature lievemente al di sopra delle medie stagionali. Una pausa perturbata a carattere più freddo è prevista per la giornata di Martedì quando una masse d’aria più fredde riusciranno a scavare un minimo depressionario sul basso Tirreno. Come conseguenza si assisterà ad un aumento della ventilazione e al ritorno delle piogge soprattutto sui settori settentrionali dell’isola. Temperature in lieve calo soprattutto nei valori minimi. Nuova rimonta alto pressoria da mercoledì con ritorno a condizioni di bel tempo, possibile nuovo peggioramento nel fine settimana. A cura di MeteoAgrigento.