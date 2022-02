Agrigento sa solo vincere, vittoria anche a Salerno

Agrigento sa solo vincere. La squadra di coach Catalani continua a mietere vittime, vince in rimonta anche a Salerno con il punteggio di 74-80 ed ottiene il sedicesimo successo consecutivo. Un record per una squadra che anche contro l’Arechi ha dimostrato di non voler mollare mai. In doppia cifra Costi, Grande, Lo Biondo e Morici, che permettono alla Fortitudo di portare a casa altri due punti fondamentali e, grazie alla sconfitta di Bisceglie sul campo della Viola Reggio Calabria, si allunga di sei punti in classifica con una partita da recuperare contro la Virtus Ragusa. Agrigento comanda saldamento il girone D di serie B e si conferma leader assoluta. I ragazzi di coach Catalani non si fermano più e la sconfitta di ottobre contro Ruvo di Puglia è ormai un lontanissimo ricordo. Dopo quella sfida la Moncada ha cambiato marcia ed ha ottenuto solo successi. Nel match odierno contro Salerno le difficoltà sono stati sin da subito evidente, il primo parziale si è chiuso con il punteggio di 24-14, la squadra campana è partita subito forte sostenendo un ritmo elevato. Il secondo parziale si chiude in parità sul 18-18 e tiene a distanza di 9 punti Agrigento. La squadra fatica a trovare la solita energia ma il rientro in campo favorisce Agrigento e recupera tre punti. Serve una grande prestazione finale, la testa ed il cuore che ha contraddistinto gli agrigentini fin qui durante la stagione. Rimonta riuscita e sorpasso netto portando a +6 nel risultato finale ed un parziale decisivo di 12-24 che porta il risultato sul 74-80. Top scorer del match è Andrea Lo Biondo con 19 punti, seguito da Cosimo Costi con 16 punti e Alessandro Grande con 14. Domenica prossima si torna al Palamoncada per la sfida contro Monopoli, servirà una motivazione maggiore visto il netto distacco dalle avversarie ma sono partite importanti anche in vista della Coppa Italia di marzo.

Virtus Arechi Salerno 74

Moncada Energy Agrigento 80

Virtus Arechi: Coltro 13, Mennella 12, Valentini 12, Rinaldi 12, Marini 9, Cimminella 8, Romano 5, Capocotta 3, Caiazza. All.: Di Lorenzo

M Rinnovabili Agrigento : Lo biondo 19, Costi 16, Grande 14, Morici 11, Bruno 9, Chiarastella 7, Peterson 4, Giuseppe Cuffaro, Mayer, Bellavia. All.: Catalani

Arbitri: Bergami e Zaniboni

Note: parziali: 23-14, 18-18, 21-24, 12-24