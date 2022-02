Meteo, ad Agrigento qualche giorno di “primavera”

Nonostante l’inverno sia, almeno in linea teorica, nella sua fase più fredda, il meteo in Sicilia non si smentisce. Almeno per oggi e per l’inizio della settimana ad Agrigento si vivrà un anticipo di primavera. “Si attende una rimonta altopressoria – dice Meteo Agrigento-con conseguente aumento termico e massime fin sui 20 gradi sul nostro territorio.

Martedì e mercoledì l’ingresso di una perturbazione dal nord Atlantico favorirà un richiamo di correnti di scirocco con conseguente aumento della nuvolosità. Pioggia a carattere sparso un po’ su tutto il territorio e temperature sopra le medie stagionali. Dopo questa breve parentesi perturbata, nuova rimonta altopressoria.”