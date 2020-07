Metano nei comuni del Mezzogiorno

“Oltre a garantire il completamento di numerosi progetti di metanizzazione, adesso e’ possibile portare a definizione un’opera importante e fondamentale per la crescita del Sud: grazie all’approvazione dell’emendamento 129.02, sarà prevista l’estensione delle reti di distribuzione del metano nei comuni montani in alcune aree del Mezzogiorno, che pur avendo accantonati finanziamenti pubblici statali e talvolta anche regionali, non potevano far partire la estensione delle reti per un vincolo regolatorio” – così informa in una nota Filippo Perconti, parlamentare del Movimento 5 Stelle e componente della commissione attività produttive.

“Con le nuove disposizioni si potrà colmare nel breve termine un divario infrastrutturale oggi esistente e far partire investimenti sul territorio impiegando risorse già stanziate in bilancio da anni – spiega il deputato – le estensioni riguarderebbero un numero limitato di comuni montani, dove il gas va in sostituzione in genere di altri combustibili, e nelle aree del Mezzogiorno limitatamente ai Comuni dove esiste già uno stanziamento statale”.

“Questa norma non comporta impatti sulla finanza pubblica, in quanto gli investimenti saranno realizzati dai distributori, trovando copertura nelle tariffe di distribuzione; in particolare, i maggiori costi della metanizzazione in Italia avverrebbero ad essere ripartiti su una platea di utenti vasta, essendo gli ambiti tariffari sovraregionali” – conclude Perconti.