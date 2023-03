S’intitola “Mestiere artigiano” il format televisivo prodotto da Confartigianato Imprese Agrigento.

Si tratta di una nuova Rubrica il cui sottotitolo, “Agrigento terra di mestieri” rende bene l’idea dei temi che verranno trattati nelle singole puntate. Spiega il Presidente provinciale di Confartigianato Imprese Agrigento, Gianofrio Pagliarulo: “Nel 2021 al termine di un periodo di commissariamento Confartigianato Agrigento rappresentava quasi mille imprese del territorio, un numero importante. Per questo ci siamo domandati da subito quali fossero le reali esigenze dei nostri associati ed abbiamo deciso, così, di avviare una attività di monitoraggio programmando visite in azienda e incontrando gli imprenditori. Ci siamo ritrovati dinanzi ad imprenditori preparati e con elevate professionalità che da generazioni lavorano con successo nei settori più diversi. Ci siamo anche resi conto che Agrigento è un territorio laborioso fatto di gente intraprendente e di giovani che si stanno dando da fare.

Si parla troppo dei “cervelli in fuga”, mentre non si parla mai dei giovani che decidono di restare qui e lo fanno con convinzione e fortunatamente sono la maggioranza. Nel format, noi cerchiamo di presentare alcuni esempi di giovani le cui storie lasceranno increduli molti agrigentini”.

-Più nel dettaglio, com’è realizzato questo format?

“Il format si compone di dieci puntate – risponde il presidente Pagliarulo – ciascuna della durata di dieci minuti. Ogni puntata è suddivisa in due momenti, nella prima parte proponiamo una storia imprenditoriale, nella seconda parte invece, partendo dalla esperienza raccontata ospitiamo, in collegamento, esperti del settore. Abbiamo voluto coinvolgere esperti di riconosciuta fama nazionale proprio per dimostrare che il tessuto imprenditoriale del territorio è in forte connessione con il resto del Paese. Anche nella realizzazione di questo format abbiamo attinto a giovani professionalità del territorio che abbiamo coinvolto con passione ed entusiasmo intorno a questo nostro progetto. Le puntate andranno in onda ogni sabato al termine di tutti i TG dell’emittente TeleVideoAgrigento sul canale 92 ed in streaming su www.televideoagrigento.it “.

-Questa iniziativa avrà un seguito?

“Abbiamo impiegato circa un anno per realizzare queste puntate – risponde Gianofrio Pagliarulo – e tante storie non abbiamo potuto raccontarle per esigenze di tempo. Ma sono tante e tutte meriterebbero di essere conosciute. Siamo certi che attraverso questi brevi servizi video, in tanti scopriranno “storie” di grande eccellenza che mai avrebbero immaginato esistessero in questa Provincia. Il nostro – conclude il presidente di Confartigianato Imprese Agrigento – è un invito a guardare con più ottimismo il futuro di questo territorio e, se possibile, passare più tempo a conoscerlo”.