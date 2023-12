Il Presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, rivolge un toccante messaggio in occasione delle festività natalizie, esprimendo un auspicio di pace per i popoli coinvolti nei conflitti. “Auguro che questo Natale porti un profondo senso di pace e comprensione tra le nazioni in conflitto. È tempo di riflettere sull’importanza di costruire un mondo migliore, dove la pace e la solidarietà prevalgano”, afferma Giavarini. Il suo messaggio sottolinea l’importanza di questi momenti di festa nel promuovere la comprensione reciproca e nell’ispirare azioni volte a costruire un futuro di armonia e unità tra le nazioni. EgoGreen si unisce ai desideri di pace e serenità di Marcello Giavarini, augurando a tutti un sereno e felice Natale.

Un messaggio di speranza e di pace, ha rivolto specialmente ad Agrigento, futura Capitale della Cultura 2025, e a tutti gli appassionati di sport. “Auguro a Agrigento, prossima Capitale della Cultura 2025, e a tutti gli sportivi momenti di gioia, crescita e condivisione. Che questo Natale sia un’opportunità per riflettere sull’importanza della cultura e dello sport nel promuovere la pace e l’unità tra le comunità”, ha affermato Giavarini.