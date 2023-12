Agrigento ha festeggiato con solennità e gratitudine l’anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Enrico dal Covolo, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della fede e della teologia. Attualmente Assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche dal 2018 e Presidente del Comitato Scientifico dell’Accademia Bonifaciana dal 2019, il Vescovo è stato il protagonista di momenti toccanti durante le celebrazioni natalizie.

Nell’atmosfera pre-natalizia, Enrico dal Covolo ha presieduto la messa dell’antivigilia di Natale nel santuario dell’Addolorata, guidato dal rettore don Lillo Argento. La comunità ha ricevuto con affetto la sua presenza, testimoniando la sua dedizione al servizio religioso.

La giornata di Natale ha visto il Vescovo celebrare presso la Chiesa di San Nicola, portando un messaggio di speranza e pace ai fedeli riuniti per festeggiare la nascita di Gesù.

Durante questi momenti di preghiera e festa, Enrico dal Covolo ha espresso il suo sincero ringraziamento a tutti coloro che, con affetto e amicizia, si sono uniti alle sue celebrazioni eucaristiche. “Ringrazio fin d’ora per gli auguri che già mi sono giunti, sia per l’anniversario, sia per il #Natale, sia per il #Capodanno… Non dimentico nessuno di voi nella mia preghiera”, ha affermato con cuore grato.

La presenza e le parole del Vescovo hanno reso speciale e significativo questo momento di celebrazione, unendo la comunità nel ricordo dell’importanza della fede e dell’unità spirituale durante le festività natalizie.