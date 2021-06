Messa in sicurezza Via dei Sicani, iniziati rilievi per redazione progetto

Sono iniziati questa mattina, a Sciacca, i rilievi topografici e geognostici, da parte di tecnici incaricati, per la redazione del progetto per la messa in sicurezza del versante attraversato dalla Via dei Sicani, in contrada San Marco. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Lo Cicero. “La Via dei Sicani – spiegano – è da anni oggetto di una frana, per cui si è reso indispensabile nel passato la chiusura al traffico veicolare. Il progetto di messa in sicurezza, redatto dall’ingegnere Valerio Oliveri, è stato affidato tramite il fondo di rotazione per la progettazione all’interno del mutuo che il Comune di Sciacca ha contratto con la Cassa depositi e prestiti. La redazione del progetto è propedeutica alla richiesta di finanziamento dell’opera presso la Struttura commissariale per il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana o ad altre fonti di finanziamento. I rilievi topografici e le indagini geognostiche si protrarranno per qualche settimana”.