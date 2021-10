Messa in sicurezza del costone di via Giovanni XVIII: consegnati i lavori

Consegnati nei locali del Dipartimento Regionale Protezione Civile di Agrigento i lavori di “Consolidamento versante, per consentire il rientro nelle abitazioni sgomberate nella zona al di sopra di via Giovanni XXIII e zona compresa tra via Giovanni XXIII e viale della Vittoria in territorio di Agrigento”.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 900 mila euro e dovranno essere compiuti entro 304 giorni decorrenti da oggi e quindi entro il 13 agosto 2022.

Non appena saranno completati gli interventi sarà possibile il rientro nelle abitazioni, sgomberate a causa dello scivolamento di terreno registratosi nel febbraio del 2015.

Erano presenti per il Dipartimento regionale della Protezione Civile Sicilia, l’Ing. Maurizio Costa, il direttore dei lavori Arch. Salvatore Fanara, il Geom. Emanuele Milioto, per il comune di Agrigento, il Sindaco Francesco Miccichè, l’assessore Gerlando Principato, l’Arch. Gaetano Greco, per la Soprintendenza l’Arch. Giovanni Crisostomo Nucera e la Dott.ssa Archeologa Domenica Gulli, per Siciliacque l’Ing. Massimo Guarino e il legale rappresentante dell’impresa aggiudicatrice, COFER S.r.l., Ing Massimo Vincenzo Ferrara