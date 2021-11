Mercoledì è di nuovo campionato, la Seap Dalli Cardillo Aragona nella tana del Sassuolo

Secondo turno infrasettimanale nel campionato di Serie A2 femminile. Mercoledì 17 novembre, alle ore 20:30, la Seap Dalli Cardillo Aragona affronterà in trasferta il Volley Academy Sassuolo, formazione che occupa il quart’ultimo posto della classifica con 7 punti, due in più del sestetto aragonese. E’ la settima giornata di andata, sesta partita per la Seap Dalli Cardillo Aragona che deve ancora recuperare il match casalingo contro Busto Arsizio. La partita assegna punti importantissimi per la salvezza e si preannuncia combattuta. Il match si disputerà presso la palestra Consolata di Sassuolo in provincia di Modena. Per le padrone di casa è annunciata in campo la fuoriclasse polacca Aleksandra Rasinska, opposto, classe ’98 e alta 190 centimetri, ingaggiata nelle scorse ore dalla società neroverde. La Seap Dalli Cardillo Aragona, dopo la bella e sfortunata prestazione contro la corazzata Brescia, ha svolto un solo allenamento in palestra al palasport Pippo Nicosia di Agrigento e nel primo pomeriggio di martedì volerà in Emilia Romagna per il ritiro pre-partita programmato a Modena. La partita sarà possibile seguirla in diretta gratuita sul canale youtube volleyball world a partire dalle ore 20:25. La centrale Michela Negri presenta così la sfida contro il Sassuolo: “Cercheremo di dare il massimo anche contro il Sassuolo. E’ una partita giocabilissima che possiamo sicuramente vincere, ma dobbiamo metterci tanta grinta e tantissima determinazione, come abbiamo fatto recentemente sia contro Altino che contro Brescia. Dobbiamo entrare in campo cattive e con il giusto atteggiamento, consapevoli che affronteremo una squadra motivatissima dopo la bellissima vittoria sul campo del forte Busto Arsizio. Sono fiduciosa e ottimista per la gara di mercoledì sera”.