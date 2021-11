Costruisce abitazione abusiva: scatta sequestro e denuncia

Ha costruito, con l’utilizzo di blocchi di cemento, un fabbricato da adibire ad abitazione, ma lo ha fatto senza nessuna autorizzazione, o concessione, ritenendo che nessuno se ne accorgesse. Gli è andata male. E’ stato scoperto dai carabinieri della Stazione di Lampedusa, impegnato in controlli per contrastare l’abusivismo edilizio.

Un pescatore isolano, quarantaseienne, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per abusivismo edilizio. L’area di circa 71 metri quadrati e il fabbricato rimasto grezzo, che si trovano in contrada “Imbriacola”, sono stati posti sotto sequestro.

Nello scorso maggio, i militari dell’Arma sequestrarono una villetta di 90 metri quadrati realizzata sempre senza alcuna autorizzazione in contrada Maluk. Anche in quel caso il proprietario del terreno, un sessantasettenne di Lampedusa, venne denunciato.