Si terrà oggi mercoledì 18 giugno alle ore 21:00 un incontro di bioetica per sensibilizzare sull’importanza della tutela della vita umana sin dalle sue origini, sottolineando il valore etico, sociale e culturale della natalità. L’evento si svolge nell’ambito dei “Mercoledì di Bioetica“, un ciclo di incontri organizzati dal Centro di Bioetica Evangelium Vitae di Agrigento, nel Piazzale Rosselli, arricchito da momenti musicali e conviviali L’Italia sta vivendo una fase di crescita zero o addirittura negativa, con un calo delle nascite che pone interrogativi sul futuro sociale, economico e culturale del Paese.Riflettere sulle cause e sulle conseguenze della denatalità, proponendo spunti di riflessione e possibili strategie per invertire il trend.

Durante l’incontro saranno affrontati argomenti particolarmente delicati e attuali, come la diagnosi preimpianto e la diagnosi prenatale.La relazione sarà svolta da Enzo Di Natali, esperto di bioetica, noto per il suo impegno nella divulgazione e nella formazione su temi etici legati alla vita, alla salute e alla famiglia. La sua relazione sul tema “Accogliere la vita umana fin dal concepimento”, offrirà una panoramica aggiornata sulle questioni bioetiche più controverse, con particolare attenzione agli aspetti scientifici, giuridici e morali.

Ivano Indelicato introdurrà la serata, contestualizzando il tema I “Mercoledì di Bioetica” intendono offrire spazi di confronto su temi cruciali per il presente e il futuro della società. L’attenzione alla vita umana, la riflessione sulle sfide della denatalità e il dibattito sulle nuove frontiere della medicina e della genetica.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp