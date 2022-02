Mercoledì delle ceneri: preghiera per la pace in cattedrale

Nell’udienza generale dello scorso mercoledì, rivolgendosi a credenti e non credenti, Papa Francesco ha proposto per il 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una giornata di preghiera e digiuno per la pace, guardando in particolar modo al conflitto tra Russia e Ucraina. Accogliendo l’invito, la chiesa agrigentina invita a unirsi e condividere l’intenzione del Santo Padre. Alle 19, in cattedrale, ad Agrigento, l’arcivescovo, mons. Alessandro Damiano, presiederà la celebrazione eucaristica con il rito della benedizione e imposizione delle ceneri. Insieme all’arcivescovo celebreranno, le parrocchie Santa Maria degli Angeli, San Michele (Badiola), San Gerlando e la Confraternita del Ss.Crocifisso. Al termine della celebrazione si terrà l’adorazione per chiedere il dono della pace e in particolare la pace in Ucraina.