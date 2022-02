Cucina e solidarietà: raccolti oltre 500 chili di pasta per i Volontari di Strada

Torna il cinema in cucina, tornano i video dei ristoranti, le foto, le loro storie, una battaglia a suon di voti, due giurie, due premi, un nuovo regolamento e sarà aperto a tutti i ristoranti e videomaker di Agrigento e provincia. Torna Cooking Show che il prossimo 24 aprile avrà il suo finale, tra circa un mese saranno resi noti i partecipanti. E torna anche il binomio con la solidarietà che ha già i suoi frutti. Grazie ad un donatore sono oltre 500 i kg di pasta che aiuteranno molte famiglie agrigentine. “Ci sono tanti aspetti che amo di Agrigento Cooking Show- dice il patron dell’evento, il videomaker Marco Gallo- questo sicuramente è uno dei più belli, riuscire ad unire più persone e aiutarne altre che veramente ne hanno bisogno. Dopo la cena di Natale continuano le donazioni in favore dei Volontari di Strada. Andiamo avanti così, in un mondo che sta lasciando desiderare cerchiamo di contrastare con qualcosa di positivo”.