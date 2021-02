Mercato del lunedì al palacongressi: buona la prima

Il mercatino settimanale del Villaggio Mosè da questa mattina si svolge all’interno dell’area del Palacongressi, concesso dal direttore del Parco Archeologico. Una sistemazione ordinata e controllata, che consente lo svolgimento delle attività di vendita in grande sicurezza, anche in periodo di Covid. E la conferma l’ha avuta stamattina il sindaco Franco Miccichè, che ha voluto effettuare un sopralluogo insieme all’assessore alle Attività Produttive Francesco Picarella e al consigliere comunale Gerlando Piparo che ha lavorato alla predisposizione dell’area. “Operatori e utenti – dicono dal comune-hanno dimostrato di apprezzare l’iniziativa che, ricordiamo, è solo temporanea, in attesa del completamento dei lavori in piazza del Vespro, dov’è la sua sede naturale.”