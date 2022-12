Mercatino di Natale all’insegna della solidarietà al Montalcini

Natale è “magia”, è fatto di messaggi autentici quali l’amicizia, l’amore, la solidarietà che rappresentano valori fondamentali per una pacifica convivenza. Il Natale diventa così uno sfondo per molteplici attività che favoriscono lo sviluppo della creatività dei ragazzi attraverso l’uso di tutti i linguaggi ma soprattutto un momento della vita scolastica che vede impegnati gli alunni in vari lavori, dove insieme agli insegnanti diventano promotori di solidarietà. Gli studenti del plesso Federico II dell’Istituto Montalcini di Agrigento, diretto da Luigi Costanza, hanno realizzato manufatti di ogni tipo e in modo entusiasmante hanno cercato di vendere tutto ciò che avevano realizzato.

L’obiettivo era solamente uno: ricavare più soldi possibili per aiutare il prossimo.

Gli alunni accompagnati dai docenti si sono impegnati al massimo in questa iniziativa in quanto il ricavato sarà dato in beneficenza.

Questa mattina, 17 dicembre, non solo mercatino di Natale ma anche incontro con i genitori in occasione dell’open day.

Soddisfatto il dirigente , Luigi Costanza: “Abbiamo voluto incontrare i genitori per dare contezza della nostra offerta formativa e , allo stesso tempo, realizzare un momento di solidarietà con il mercatino il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza”.