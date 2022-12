Influ-day, giornata di sensibilizzazione al San Giovanni di Dio

Una giornata dedicata alla promozione della vaccinazione antinfluenzale su iniziativa dell’assessorato regionale della Salute, con l’obiettivo di “migliorare tra i cittadini la percezione del valore della prevenzione vaccinale”. L’ASP provinciale ha organizzato, al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, un incontro operativo aperto alla cittadinanza dedicato all’importanza della profilassi vaccinale nel prevenire l’influenza e le sue complicanze.

Le vaccinazioni vengono effettuate su tutto il territorio ASP. Negli studi dei medici di famiglia e nei centri vaccinali aziendali. Anche diverse farmacie hanno aderito alla campagna. Il programma di vaccinazione gratuito è destinato alle persone di età pari o superiore ai sessant’anni, ai bambini a partire dai sei mesi di età, ai soggetti con patologie a rischio di ogni età, alle persone ricoverate in strutture per lungodegenti, ai familiari di persone ad alto rischio, ai soggetti appartenenti alle categorie di pubblico interesse collettivo, agli operatori sanitari e di assistenza e al personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali, alle donne in gravidanza, ai donatori di sangue.

Il periodo indicato per la somministrazione del vaccino antinfluenzale stagionale va dal 17 ottobre.