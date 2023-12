Il mese di dicembre si caratterizza per i tradizionali mercatini di Natale e sono tanti i Comuni della provincia di Agrigento ad averli previsti, inserendoli nel calendario degli eventi delle festività natalizie.

Le rete di aziende legate al progetto di cooperazione denominato “Il mito e la terra” nato a seguito del bando del Gal Sicani “Creazione di reti della filiera agroalimentare”, hanno deciso di partecipare ad alcuni mercatini di Natale, mettendo in vetrina i prodotti del loro ricco paniere di eccellenza e creando anche momenti di degustazione tra i visitatori.

Pistacchio di Raffadali Dop, mandorla di Agrigento, olio, grano, origano e prodotti lattero-caseari sono alcuni dei prodotti che fanno parte della filiera.

In occasione dei mercatini di Santa Lucia che si sono tenuti a Joppolo Giancaxio, oltre alle vetrine promozionali, grande interesse e curiosità ha suscitato tra i bambini il laboratorio di sgusciatura del pistacchio con metodi tradizionali e la degustazione di prodotti al pistacchio, mandorla e la tradizionale bruschetta con olio fresco ed origano.

I prossimi appuntamenti in programma per le aziende de “Il Mito e la Terra” si terranno il 22 Dicembre nella piazza di Sant’Angelo Muxaro ed il 6 Gennaio a Santa Elisabetta.