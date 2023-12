Purtroppo, con il passare del tempo la pelle del viso, e in particolare quella intorno agli occhi, inizia a presentare segni di espressione che si intensificano fino a diventare vere e proprie rughe.

L’antirughe migliore per il contorno occhi

Sarebbe bello far sparire le rughe e gli altri segni magicamente ma nella realtà, le imperfezioni non possono si cancellano nottetempo. Tuttavia, ciò non significa che non possano essere trattate in maniera specifica onde evitare che si intensifichino e peggiorino. Per farlo è sufficiente scegliere solo la crema per il contorno occhi migliore che idrati in profondità il derma. Oltre alle rughe superficiali, la crema contorno occhi migliore riduce borse e occhiaie, colpevoli di far apparire lo sguardo stanco e invecchiato.

L’azione idratante e riparatrice per il contorno occhi

La crema contorno occhi rappresenta la migliore soluzione per ottenere il corretto livello di idratazione della pelle. Il contorno occhi va trattato con prodotti specifici poiché in questa zona il derma presenta una grana diversa, più delicata e sottile rispetto al resto del volto. L’aggiunta del prezioso olio di rosa mosqueta biologica aiuta a idratare in profondità e restituire il corretto livello idrolipidico.

L’olio di rosa mosqueta, oltre alle proprietà idratanti, vanta un potere riparatore. La particolare formulazione della crema contorno occhi riesce a riparare i danni più superficiali. Inoltre, previene la disidratazione che potrebbe peggiorare soprattutto nel periodo invernale poiché il derma viene aggredito anche dal freddo, oltre agli altri fattori ambientali come lo smog.

Un effetto lifting istantaneo

L’acido ialuronico è un altro ingrediente di qualità presente nella crema contorno occhi idratante. L’immediato effetto lifting della zona attorno agli occhi è coadiuvato anche dall’estratto di avena che assicura un effetto tensore. La cute, oltre ad apparire idratata e radiosa, risulta più compatta già dalla prima applicazione.

Una potente azione drenante

Nel momento in cui si utilizza una delle migliori creme contorno occhi, è facile notare che al suo interno sono presenti diversi ingredienti di origine naturale. Sono proprio le essenze naturali a sgonfiare borse e occhiaie grazie alla loro potente azione drenante. I liquidi in eccesso che si depositano soprattutto sotto gli occhi vengono drenati facendo apparire lo sguardo più disteso e fresco.

Quando iniziare a usare un contorno occhi antirughe

Dopo aver parlato a lungo della formulazione del miglior contorno occhi antirughe, potrebbe venire naturale domandarsi quando iniziare a utilizzarlo. In linea di massima, è bene sapere che l’invecchiamento cutaneo inizia già intorno ai 25 – 30 anni. Già alla soglia dei 30 anni, appaiono i primi segni di espressione perciò risulta saggio iniziare a utilizzare il prima possibile la migliore crema contorno occhi.

A 40 anni è indispensabile includere un cosmetico per trattare la zona perioculare all’interno della routine di bellezza. Una pelle matura tipica delle donne di 50 anni beneficia della crema contorno occhi in grado di rallentare il progredire delle rughe legato a una maggiore disidratazione della cute. Il contorno occhi è un alleato prezioso soprattutto a 60 anni quando la pelle tende ad assottigliarsi ancora di più.