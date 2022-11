Menfi è la Città Italiana del Vino 2023. Il passaggio di consegne è avvenuto a Duino Aurisina , in provincia di Trieste, durante la Convention dell’Associazione Nazionale dei 470 Comuni vitivinicoli ed enoturistici dell’Associazione alla presenza anche di Marilena Mauceri, sindaci di Menfi, territorio vinicolo delle Terre Sicane. Adesso, dunque, inizia il lavoro già programmato in un apprezzato dossier che vedrà protagonisti la città di Menfi e tutti i territori delle Terre Sicane. «Siamo pronti – ha dichiarato il sindaco di Menfi, Marilena Mauceri – con tanta energia ed altrettanto entusiasmo, a mettere in campo tanti eventi destinati a promuovere il nostro territorio per tutto il 2023. Sono particolarmente soddisfatta – ha concluso il Sindaco Mauceri – per l’apprezzamento ricevuto dall’Assemblea Italiana delle Città del Vino che ci spinge a fare del nostro meglio con tutte le energie di cui disponiamo per rappresentare a livello nazionale il mondo del vino». La città di Menfi si è imposta sulle altre candidature in quanto, così come scrive la Commissione , “propone iniziative che spaziano molto nei vari ambiti della cultura del vino. Le iniziative proposte hanno tutte un impatto culturale assegnando alla parte enologica più un’attitudine formativa ed educativa e di ricerca. Inoltre, si punta molto sullo sguardo oltre confine, con riferimento ad azioni inclusive e di scambio culturale, anche attraverso l’Itinerario Culturale Europeo Iter Vitis, ha mostrato l’apertura all’area mediterranea”.