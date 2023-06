Memorial Tonino Butera U17: una partita per ricordare il dirigente sportivo aragonese

Domenica 4 giugno, il campo comunale “Bruccoleri” di Favara ha ospitato la finale del Torneo Memorial “Tonino Butera” per la categoria Under 17. La manifestazione, fortemente voluta dalla FIGC- Delegazione di Agrigento e dal Presidente Angelo Caramanno, è stata intitolata alla memoria dell’amico e dirigente federale Tonino Butera.

Giornalista e uomo di sport, scomparso lo scorso ottobre, Tonino Butera ha contributo alla formazione di un’importante società sportiva quale è l’ASD Aragona e riportato la collettività e la comunità ad appassionarsi allo sport e ai suoi valori.

E’ stato prima dirigente societario e poi dirigente federale e ha riportato insieme alla dirigenza dell’ASD Aragona e all’amministrazione comunale, lo stadio Totò Russo ad aprirsi alle grandi manifestazioni sportive.

Il memorial a lui dedicato ha visto sfidarsi le società Athena e Città di Ribera, con la vittoria per la prima squadra.

Numeroso il pubblico sugli spalti. Presenti il Coordinatore Regionale SGS (settore giovanile scolastico) Prof. Stefano Valenti, del Presidente LND Agrigento Prof. Angelo Caramanno e del Sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino.

Presente anche la famiglia Butera, che ha ringraziato commossa i presenti per la testimonianza di affetto e di omaggio alla memoria di Tonino.