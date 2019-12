Memorial Alfonso Capraro, vincono i carabinieri – LE FOTO

Quarto memorial Alfonso Capraro. Memorial Alfonso Capraro, vincono i carabinieri, seconda Gdf, terza penitenziare, quarta Questura.

Nell’insegna della sportività la fase finale del torneo e del fair play seppur disputato con la giusta tensione agonistica.

Il toeneo si conclude con la vittoria della selezione dei carabinieri che battono 2 a 1 la formazione della Guardia di finanza in un match pieno di emozioni.

Nella stessa giornata si è disputato anche il 3 e 4 posto, match disputato dalle formazioni della della Polizia Penitenziaria e della Questura di Agrigento, queste due selezioni si erano già affrontate durante i gironi di quanlificazione arrivando rispettivamente prima è seconda.

La finale 3 e 4 posto in questione è stata davvero emozionante seppur molto equilibrata è stata poi decisa da un unico episodio in favore della polizia penitenziaria che con un gran bel goal, andava in vantaggio.Allo scadere possibilità di pareggio per la formazione della Questura di Agrigento, una bella rovesciata del numero 8 della Questura di Agrigento -Aleo- terminava sulla traversa.

Oltre la squadra vincitrice del torneo si sono sicuramente contraddistinte le formazioni della guardia di finanza e della polizia penitenziaria, ma anche la formazione della Questura di Agrigento che appariva sfavorita all’inizio del torneo memorial, conclude degnamente questa bella giornata dedicata alla memoria del compianto Alfonso Capraro della squadra mobile di Agrigento.