Crolla copertura a protezione del palazzo Vittoria 51. Chiuso il viale – FOTO

Crolla la copertura appena collocata dalla ditta esecutrice dei lavori di messa in sicurezza, a protezione del palazzo Vittoria 51, e che serviva ad evitare infiltrazioni dell’acqua piovana.

Grosse porzioni sono finiti al viale della Vittoria. Altre sono rimaste in bilico. Solo per puro miracoloso non ci sono stati feriti.

Scattato l’allarme sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i Vigili urbani, e gli agenti delle Volanti.

Come prima decisione è stato chiuso nuovamente al traffico pedonale e veicolare il viale della Vittoria, e la via Vittorio Emanuele Orlando. Per precauzione sgomberate alcune abitazioni.