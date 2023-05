Melanoma day, parola d’ordine prevenzione. I consigli del dermatologo Sgarito

Arriva l’estate e la voglia di andare al mare e di relax sotto il sole. Ma, come ogni anno, diventa anche importante ricordarsi di proteggere la nostra pelle: solo nel 2022, si stima che le nuove diagnosi di melanoma siano state oltre 12mila. Per questo il prossimo 6 maggio si celebrerà in tutta Italia il Melanoma Day, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulle norme di prevenzione da adottare contro questa grave forma di tumore della pelle. Sebbene meno comune di altri, infatti, il melanoma è molto pericoloso a causa della rapidità con la quale riesce a diffondersi ad altri organi, se non individuato precocemente.

Tenere dei comportamenti corretti è la prima regola da seguire per la prevenzione di questo tipo di tumore.

Ne parliamo con Carmelo Sgarito, medico dermatologo.

L’intervista