L’Ambasciatore del Gusto Francesco Arena a Dubai per raccontare i segreti delle produzioni messinesi

La focaccia messinese, i pitoni, gli arancini e le brioche col tuppo saranno grandi protagonisti a Dubai dal 9 al 12 maggio con l’Ambasciatore del Gusto Francesco Arena. Si tratta di un importante momento di promozione della tradizione gastronomica messinese e di riconoscimento dell’attento lavoro fatto da uno degli interpreti che più si è distinto nella valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico della città.

Il pluripremiato fornaio messinese Francesco Arena, dell’omonimo Panificio, sarà ospite di Media One Hotel e Studio One Hotel a Dubai e racconterà, attraverso masterclass e live cooking show dedicati all’arte della panificazione, la storia e i segreti per preparare la focaccia tradizionale messinese, i pitoni, gli arancini e le brioche col tuppo.

“Il must della città di Messina è la focaccia – ha affermato Francesco Arena – e io ho accolto ben volentieri questo invito che accenderà i riflettori sulle nostre tradizioni gastronomiche. A Dubai porterò in degustazione la focaccia messinese tradizionale, la sikelia con grani antichi e una rivisitazione in chiave moderna della focaccia con un impasto molto alveolato, a lunga lievitazione, completato con ingredienti a crudo per esaltare tutti i sapori”.

Ci saranno anche gli arancini con ragù di manzo, i pitoni messinesi e c’è grande curiosità per la masterclass sulle brioche col tuppo che, con la granita, rappresentano la colazione più amata dai messinesi. Spazio infine alle masterclass sul pane e alla degustazione di panini gourmet.

L’iniziativa è stata illustrata in conferenza stampa, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro. “Esportare, valorizzare e promuovere la tradizione gastronomica messinese – ha dichiarato il Sindaco Basile – rende tutti noi più orgogliosi e consapevoli che la nostra città è protagonista anche in questo ambito. La presenza alle masterclass e al live cooking show di Dubai dell’ambasciatore del gusto Arena, che ringrazio pubblicamente, può generare di riflesso un forte richiamo attrattivo in termini di turismo enogastronomico e presenze in città. É nostra abitudine spesso guardare oltre Messina e la Sicilia e invece sarebbe opportuno prima di tutto dare il giusto valore alle eccellenze gastronomiche della nostra terra che riscuotono grande successo anche lontano dai confini siciliani. L’amministrazione comunale ha lanciato i marchi di garanzia De.Co. per i prodotti tipici nostrani come gli arancini e le braciole, cui si aggiungeranno anche la focaccia e altre specialità”.

Relativamente alla De.Co. l’assessore Massimo Finocchiaro ha poi aggiunto che “dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, è in fase di riprogrammazione la valorizzazione delle nostre eccellenze attraverso le De.Co, cioè le denominazioni comunali che rappresentano la certificazione del settore agroalimentare, legando un prodotto e le sue fasi di realizzazione al nostro territorio. Ciò contribuisce a rappresentare ancora meglio Messina e le sue specialità nel mercato italiano ed estero. La programmazione dell’amministrazione comunale è rivolta anche all’organizzazione di una serie di eventi che richiamino l’attenzione e la valorizzazione delle nostre eccellenze attraverso la bravura degli ambasciatori del gusto e degli chef, che consentono un importante ritorno nel turismo enogastronomico ed enologico. Il nostro territorio per le sue peculiarità si presta ad un percorso simile”. “Dobbiamo allargare il nostro sguardo all’estero e fare conoscere sempre di più il nostro territorio. Sono orgoglioso di portare un po’ della mia Messina a Dubai” – ha concluso Francesco Arena.