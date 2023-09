Il medico agrigentino di 55 anni, precedentemente ricoverato in condizioni critiche al reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, è uscito dal coma e ha riconosciuto i suoi familiari. La sua condizione rimane sotto stretta osservazione mentre continua il suo ricovero nel reparto di Terapia Intensiva.

L’incidente che ha portato al ricovero del medico è stato causato da un improvviso malore. Mentre percorreva la via Luca Crescente, nelle vicinanze dello svincolo per la statale 640, il medico ha perso il controllo del suo scooter a causa di un ictus improvviso.

I medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di contrada Consolida hanno valutato attentamente il paziente e confermato la natura dell’ictus come causa dell’incidente. Attualmente continua a ricevere cure e attenzioni specializzate mentre affronta la sua strada verso la ripresa. Nei prossimi giorni potrebbe essere trasferito in altro ospedale della provincia per per la fase riabilitativa.