La città di Agrigento si prepara per un evento straordinario, unendo le forze dell’Arma dei Carabinieri, l’amministrazione comunale e la Regione Siciliana. Il prossimo 3 settembre, alle ore 11, i cieli sopra il Tempio della Concordia si coloreranno con il tricolore italiano, grazie al primo atterraggio del primo reggimento dei Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”.

L’ evento rappresenta un momento significativo nell’ambito di Agrigento Capitale 2025, nonostante le sfide e le polemiche che hanno accompagnato l’organizzazione. Il Tempio della Concordia, emblema della Valle dei Templi e della città, diventerà il palcoscenico di un’emozionante dimostrazione di abilità e orgoglio nazionale.

L’attesa è palpabile mentre la macchina organizzativa si prepara a scaldare i motori per questa spettacolare esibizione. Il video promozionale dell’evento, realizzato in collaborazione tra il Comune, la Regione e l’Arma, è solo un assaggio di ciò che il pubblico potrà godere in questa giornata memorabile.

Non perdete l’opportunità di assistere a questo evento unico, che celebra la bellezza storica e culturale di Agrigento e il coraggio dei Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”. Segnatevi la data – domenica 3 settembre – e preparatevi a vivere un momento suggestivo nel cuore della Sicilia.