Maxi scontro sulla statale, coinvolti un autoarticolato e tre auto: cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, che si è verificato lungo la strada statale 115, poco dopo la curva di “Poggio di Guardia” all’altezza del “Saint Louis”, tra i territori di Licata e Gela. Per cause ancora in corso di accertamenti, a scontrarsi sono stati un autoarticolato, un Suv Audi A5, una Bmw serie 3, e un piccolo fuoristrada Suzuki.

In particolare, l’Audi è finita fuori strada, contro un muro di contenimento. Super lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, che hanno liberato un uomo dalle lamiere contorte dell’Audi, prestato soccorso ad altri soggetti coinvolti, occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata.

I feriti con le ambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Sul posto gli agenti di polizia Stradale di Gela, che hanno effettuato i rilievi.

Presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico, e per consentire la riapertura al traffico della strada nel più breve tempo possibile.