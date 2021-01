La lotteria Italia bacia anche Cammarata

E’ stata una epifania da ricordare per quei siciliani che si sono aggiudicati parte del montepremi della lotteria Italia. E’ andato a Prizzi il secondo premio da 2 milioni con il biglietto G 162904. La vincita si somma ai tre premi di seconda categoria da 50 mila euro , uno di questi è andato a Cammarata, nell’agrigentino, l’altro è andato a Messina, al biglietto F 496538 e poi al numero G 239632, a Catania. Due i premi da 25 mila euro ciascuno: G 250912 Patti, in provincia di Messina; M 287774 Caltanissetta. Il tutto per un totale complessivo di 2.200.000 euro.