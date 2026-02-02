Incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la statale 115 in territorio di Porto Empedocle. Lo scontro ha coinvolto due autovetture e un camion. Il mezzo pesante, dopo l’impatto, si è ribaltato su un fianco perdendo tutto il carico.

Sul posto sono accorsi i poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, gli agenti della Questura di Agrigento e il personale sanitario del 118. Una persona è rimasta ferita, per fortuna, non in gravi condizioni. La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione stradale.

