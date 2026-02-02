Un incendio ha completamente distrutto un furgone. Le fiamme hanno danneggiato anche la saracinesca di un magazzino. Il mezzo è un Fiat Fiorino, di proprietà di una sessantenne casalinga favarese, di fatto, in uso al marito settantenne artigiano in pensione. E’ successo nella tarda serata di domenica non molto lontano da via Olanda a Favara.

Sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i quali idranti alla mano hanno spento il rogo. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Tenenza di Favara. Le cause dell’evento sono al momento da accertare.

