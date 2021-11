Maxi scontro in centro: 4 feriti e 5 auto coinvolte

Quattro feriti e cinque auto danneggiate. Questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato, ieri mattina, lungo la centralissima e trafficata via Francesco Crispi, ad Agrigento, all’altezza del distributore di carburanti. Lo scontro in prima battuta ha coinvolto una Mercedes classe C, con una famiglia a bordo, e una Volkswagen Golf, su cui viaggiava una coppia di coniugi. L’urto è stato talmente violento tant’è, che ha innescato una carambola, con il coinvolgimento di altre tre vetture parcheggiate ai bordi della strada.

La Mercedes è piombata contro una Chevrolet, mentre la Golf ha impattato contro una Bmw e una Peugeot. Nessuna persona, per fortuna, era all’interno degli abitacoli dei tre veicoli in sosta. Quattro le persone trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Si tratta dei tre occupanti della Mercedes, e la passeggera della Golf. Illeso il conducente di quest’ultimo veicolo. Gli agenti della squadra Infortunistica stradale della Polizia Locale si sono occupati dei rilievi che, serviranno ad accertare le cause del sinistro, e stabilire le responsabilità.