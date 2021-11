Escalation di furti, sindaco chiedo “aiuto” al prefetto

Escalation di furti, in abitazioni e nelle campagne, in territorio di Cianciana, e il sindaco Francesco Martorana, visto il susseguirsi di razzie che ha allarmato la comunità del piccolo centro dell’Agrigentino, ha chiesto, ed ottenuto, un incontro al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa.

“Discuteremo insieme – ha reso noto il primo cittadino di Cianciana – le strategie da mettere in atto per risolvere, e al più presto, questo problema. Visto il susseguirsi di furti in danno dei miei concittadini e visto il clima di profonda incertezza che echeggia nel nostro Comune ho chiesto ed ottenuto un imminente incontro con il prefetto di Agrigento”.