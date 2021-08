Maxi sbarco a Lampedusa, approdati 550 migranti

Un peschereccio con 550 migranti è stato avvistato al largo di Lampedusa. Tutti quanti sono stati trasbordati sulle motovedette della Capitaneria di porto, e portati al porto dell’Isola delle Pelagie. Sono subsahariani, egiziani e marocchini, e tra questi ci sono anche delle donne e un bambino.

Tutti, dopo una prima visita, saranno trasferiti all’hotspot di contrada “Imbriacola” dove il numero dei migranti presenti sale a 1.245. I migranti erano stati trasbordati per timore che l’imbarcazione, in condizioni precarie, potesse affondare. La notte scorsa non si sono registrati approdi.

Nella mattinata di sabato altri 31 migranti su due diversi barchini sono sbarcati a Lampedusa. Il primo con a bordo 16 tunisini fra cui due minori, e secondo con 15 tunisini fra cui una donna e due minori.