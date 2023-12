Una maxi rissa tra due famiglie di nazionalità rumena si è verificata nella tarda serata di ieri a Palma di Montechiaro. Il bilancio è di cinque arresti e due persone ferite con prognosi che vanno dai sette ai trenta giorni. Non è ancora chiaro il motivo alla base della violenta zuffa ma i due nuclei familiari, probabilmente per questioni personali, si sono fronteggiati in via Verrazzano, uno dei quali armato di coltello.

Ad avere la peggio sono stati due braccianti agricoli, trasportati all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e i poliziotti del Commissariato cittadino. Le forze dell’ordine, dopo aver sedato la rissa, hanno individuato tutti i partecipanti e arrestato cinque persone. Tutti sono stati posti ai domiciliari in attesa della convalida degli arresti.