Tra i punti di interesse degli utenti quando leggono le recensioni , ci sono la capacità di risoluzione di un problema, la rapidità e l’organizzazione. Sebbene si sappia che, soprattutto quando si parla di uffici burocratici o pratiche il tempo è necessario, i consumatori possono fare caso al modo in cui queste tempistiche vengono gestite.

Usare un eliminacode per i grandi uffici, stabilire un sistema di prenotazione online, garantire informazioni chiare per evitare code inutili ripetute in settori errati può aiutare a mantenere il buonumore dei clienti che lasceranno review positive e sicuramente consiglieranno la tua attività come un punto di riferimento.

5 modi per gestire al meglio le code in un ufficio

Partiamo con il dire che la coda non è sempre un brutto segno, anzi. Vuol dire che la tua attività, il tuo ufficio o il tuo store attirano un numero elevato di clienti. Quello che è certo, però, è che sicuramente si avrà bisogno di una soluzione (o magari più di una) per poter gestire al meglio il servizio e garantire standard elevati.

Il primo è sicuramente quello di scegliere un eliminacode: questo strumento è disponibile sia in versione cartacea con ticket numerati che digitale e può essere accompagnato da un serpentone con corde per tenere ordine e sfruttare al massimo lo spazio a disposizione.

Il secondo consiglio è quello dell’intrattenimento: nei grandi store, per esempio, vengono forniti opuscoli sui servizi o degli stand con alcuni elementi da acquistare prima del check-out ma anche musica o TV possono essere un supporto.

Terzo step è sicuramente progettare con cura lo spazio, inserendo una segnaletica adeguata. Se le code partono già dall’esterno, le persone potrebbero non sapere di dover prendere un numero o magari di essere in coda nella parte sbagliata. Progettare in modo accurato i cartelli, o magari inserire un professionista che possa fornire informazioni, dà una marcia in più alla tua azienda.

Se vuoi puoi sfruttare il digital ad esempio dando vita ad una coda virtuale: puoi affidarti ai developer e richiedere lo sviluppo di un’applicazione per poter ottenere il proprio numero e attendere persino altrove, arrivando sul posto solo pochi minuti prima dell’appuntamento. È un servizio che, tra gli altri, ha attivato Poste Italiane con la possibilità di prenotare online il posto, riducendo il tempo in attesa e l’affollamento dei centri.

Ricordare agli utenti di mantenere le distanze di sicurezza per tutelare la privacy di tutti può essere di grande aiuto; non solo è una norma che abbiamo imparato nell’ultimo periodo per motivi di salute pubblica ma sono importantissimi step per fare in modo che tutti possano avere serenità nell’affrontare il proprio appuntamento e persino l’attesa.

Ultimo consiglio, oltre ai 5 già forniti, è quello di provare a prepararsi: è plausibile che ci possano essere momenti di maggiore affluenza. Nel caso degli store, è in concomitanza di festività, eventi o sconti ma anche in uffici pubblici o di servizi ci sono delle curve di maggiore richiesta che vanno previsti.

Mantenere toni cordiali, rassicuranti e maggiore disponibilità fa in modo che gli utenti possano avvertire un touch point emozionale con lo staff che dovrà fare in modo di garantire un marketing esperienziale positivo. Altrettanto importante è che l’organico sia sufficiente: nei momenti di maggiore affluenza, soprattutto se prevedibili, è il caso di rinforzare il numero di dipendenti, così da garantire una migliore gestione della situazione.