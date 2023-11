Ignoti malviventi, dopo avere abbattuto una parete si sono introdotti all’interno del supermercato “Ard Discount” di via Sant’Angelo Merici a Canicattì, ed hanno portato via 43.000 euro. Il maxi furto è stato messo a segno nella notte di sabato. A fare la scoperta all’orario di apertura, l’indomani mattina, è stato il responsabile dell’esercizio commerciale. Immediata è scattata la segnalazione al 112. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale Compagnia che hanno avvisato la Procura di Agrigento ed avviato le indagini per risalire ai responsabili.