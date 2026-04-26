Ignoti ladri, dopo aver forzato una porta-finestra, sono riusciti ad entrare nell’appartamento di proprietà di un pensionato sessantacinquenne. Il furto è avvenuto nei pressi delle vie Ibla e Veneto a Ravanusa.

I malviventi, dopo aver rovistato dappertutto, hanno portato via oltre 5 mila euro in contanti, monili d’oro e bigiotteria.

A fare la scoperta è stato il proprietario appena rientrato a casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ravanusa che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp