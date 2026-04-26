Nonostante fosse già stato sanzionato in passato sarebbe stato sorpreso nuovamente a somministrare bevande alcoliche a minorenni. E’ stato disposto un provvedimento di sospensione dell’attività, per la durata di sette giorni, nei confronti di un pub a pochi passi dalla via Atenea, luogo di ritrovo della movida agrigentina.

A notificare l’atto firmato dal questore Tommaso Palumbo sono stati i poliziotti della sezione Pasi della Questura. Gli agenti hanno accertato che il titolare aveva venduto alcolici a ragazzi minori di anni diciotto. Si tratta del secondo locale chiuso per lo stesso motivo, prima il provvedimento era stato notificato a un bar nei pressi del salotto cittadino.

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